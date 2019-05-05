Все рубрики раздела
- Ученые рассказали о новым методе лечения атеросклероза 10:40
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
Ученые рассказали о новым методе лечения атеросклероза
Исследователи разработали новый подход к терапии атеросклероза.
Специалисты из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана провели исследования, которые позволили разработать новый подход к лечению атеросклероза. Его суть заключается во влиянии активного компонента на затвердевание артерий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По словам ученых, при каждом воспалении есть сопутствующий ущерб, так как клетки иммунной защиты также повреждают ткани.
Они использовали технику молекулярного моделирования и создали пептид, который связывается с гистоном и принимает токсическую функцию.
Эксперты отметили, что механизм действия данного подхода может быть перенесен на другие воспалительные заболевания, такие как артрит и хронические воспаления кишечника, сообщается в журнале Nature.
Теги: Донбасс, ученые, атеросклероз, методика
- Ученые, наконец, выяснили, кто умнее: блондинки или брюнетки
- В Канаде нашли динозавра с защитным «камуфляжем»
- Сочетание фаст-фуда и кофе опасно для здоровья
- Скончался украинский ученый, бывший вице-премьер Украины
- Американский астрофизик открыл новую планету гигантских размеров
- Под землей обнаружен гигантский океан, который в три раза больше всех океанов на Земле
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ12:20
- Ситуация на блокпостах Украины: самая большая очередь на КПВВ «Марьинка»»10:01
- Враг ударил из запрещенного вооружения: в ООС рассказали о ситуации на фронте22:31
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ летают вертолеты Ми-1721:59
- В Луганске сначала «взяли рейхстаг», а потом «Беркут» разогнал Майдан21:27
- Дончане показали в сети яркое фото парка Щербакова в первые дни мая 20:58
- Недалеко от полигона: Появились подробности подрыва женщины на кладбище в Донецке20:25
- "МГБ ДНР" запытало до смерти своего же информатора из СБУ 18:29
- На оккупированном Донбассе захватывают храмы ПЦУ: Украина обратилась в ОБСЕ17:57
- Духи, георгиевская лента и наркотики стали причиной остановки на КПВВ17:41
- Раскрыта тайна гибели Гагарина 12:37
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ12:20
- Сигнал к переговорам: политолог объяснил, почему Коломойский рассказал о гражданской войне на Донбассе12:02
- За границу по новым правилам: украинских заробитчан обложат налогом11:38
- Зеленский срочно обратился к Раде: «поставил свои условия», детали11:20
- «Наступление началось»: озвучен наглый план диктатора Путина по Донбассу11:00
- Ученые рассказали о новым методе лечения атеросклероза 10:40
- Геращенко сообщила, что планирует подвести итог своей работы в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 10:22
- Ситуация на блокпостах Украины: самая большая очередь на КПВВ «Марьинка»»10:01
- В Украине рекордно подорожал популярный овощ09:40
- Ученые рассказали о новым методе лечения атеросклероза 10:40
- Таинственное проклятие убивает: трупы моделей находят один за другим17:09
- Криминальное обострение, или Кто сейчас настоящий хозяин в Мариуполе16:51
- Кирпич на голову: знаки Зодиака, которым грозит опасность в мае15:22
- Поминальные дни 2019: что категорически нельзя делать13:12
- Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая21:41
- Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину20:37
- Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»18:11
- Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви16:36
- .Законный банкрот. Что предусматривает новый кодекс?15:55
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Зеленский определился с главой Администрации президента
- Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО
- Наемник из России рассказал, как в ДНР убили информатора из СБУ. ВИДЕО
- Войне быть: в России заговорили о начале активных боевых действий на Донбассе
- Луценко отдадут под суд: подробности скандала
- "Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе
- Готовится ликвидация популярного украинского банка: что ждет вкладчиков
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов