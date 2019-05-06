Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии

06.05.2019 20:01

О грибке Candida auris известно уже 10 лет. Его обнаружили у пациента в Японии, с тех пор о случаях заболевания сообщали по всему миру. С 2009 года ученые пытаются найти метод лечения, но пока безуспешно.45% пациентов погибают через 90 дней после диагностики.

По данным медиков, вспышки заболевания происходили только в медицинских учреждениях. В зоне риска люди с слабым иммунитетом, которые лежат в больнице или тяжело больны.

В начале заражение грибком легко перепутать с другими заболеваниями. Люди чувствуют усталость, повышается температура тела, снижается давление. Но микроорганизмы могут поразить мозг, кровь или сердце и это, вероятнее всего, приведет к летальному исходу. Диагностировать заболевание можно только с помощью лабораторного теста.

Пока что в мире зафиксированы тысячи случаев, но к 2050 году число зараженных может достигнуть 10 миллионов.

Источник: http://kr24.com.ua