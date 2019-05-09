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Чем опасна домашняя пыль
Пыль приносится с улицы с одеждой и обувью.
Обычная домашняя пыль состоит из органических и минеральных частиц, которые «отрываются» от всего, что нас окружает. Около 20% домашней пыли -это отмершие чешуйки кожи и волос, шерсти животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Остальная пыль приносится с улицы с одеждой и обувью. Это могут быть частички тканей, бумаги, цветочная пыльца, продукты жизнедеятельности пылевых клещей (сапрофитов). Также есть космическая пыль, состоящая из элементов метеоритов, которые сгорели в атмосфере.
Чем опасна пыль
Частицы пыли засоряют верхние дыхательные пути и легкие. В пыли присутствуют токсины и тяжелые металлы. Вдыхая бытовую пыль, вы постоянно испытываете состояние интоксикации. Для астматиков пыль является значительным раздражителем. В основном, это происходит из-за содержащихся в ней пылевых клещей. Они питаются чешуйками эпидермиса и живут в ворсе ковров, мягкой мебели, и игрушек. Отходы жизнедеятельности сапрофитов состоят из гуанина, который является сильным аллергеном. Он может спровоцировать аллергический насморк, конъюнктивит и астму.
Кроме того, грязь с улицы может содержать яйца гельминтов, которые вы приносите домой с обувью. Вероятность того, что в домашней пыли есть яйца глистов повышается, если у вас или у соседей живут домашние животные, которые регулярно гуляют на улице.
Частицы пыли и ворса на лице приводят к высыпаниям на лице, поскольку эта грязь соединяется с кожным салом и поры засоряются сильнее.
Возбудители некоторых кишечных инфекций - сальмонеллы, иерсении, лямблии -могут сохраняться в домашней пыли.
Как избавиться от домашней пыли?
Делайте сухую уборку, особенно, если у вас аллергия на пылевых клещей. Эти микроорганизмы активнее размножаются при влажности воздуха выше 60%. Следует поддерживать влажность воздуха в вашем жилище в районе 40–60%. Для этого есть анализаторы, осушители и увлажнители воздуха.
Не все клещи погибают при стирке, а выжившие размножаются при сушке влажного белья. Поэтому предпочтительнее машинная сушка. Хорошо бы периодически помещать в морозилку мягкие игрушки, подушки и другие пылесборнки примерно на 12 часов при температуре –18 °С. Считается, что при температуре ниже 0 °С клещи погибают за несколько дней. Поэтому, например, в дачном доме, аллергия проявляется реже. Если кто-то в доме заболел кишечной инфекцией, нужно мыть пол с хлором раз в два дня.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, пыль
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