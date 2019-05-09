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Эти продукты вредно есть утром
Они могут навредить желудку.
В первую очередь, считают специалисты по правильному питанию, не нужно употреблять в пищу по утрам продукты, вызывающие раздражение желудка, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Врач-диетолог Надежда Степанова рассказала о том, каких продуктов лучше не употреблять за завтраком. По мнению специалиста, с утра необходимо избегать пищи и напитков, способных навредить нежной слизистой желудка. К примеру, часто можно услышать советы об употреблении с утра воды с лимоном. Но на самом деле на голодный желудок категорически не рекомендуется пить какие-либо кислые напитки, иначе можно спровоцировать развитие желудочных расстройств, газообразование, тяжесть и тошноту.
Копченая и пряная пища, апельсиновый сок, вода с лимоном – всего этого не стоит употреблять в пищу после пробуждения, подчеркивает диетолог. Пренебрежение данным принципом может привести к ожогу пищевода, хронической изжоге.
Кроме того, Степанова советует не есть на завтрак сладкое. Шоколадка с утра может резко увеличить уровень глюкозы в крови, а для ее утилизации понадобиться выброс инсулина в организме. Высокие дозы инсулина содействуют развитию инсулиновой резистентности, а также нарушают механизмы аппетита, побуждая человека чувствовать голод вскоре после еды. По словам диетолога, отказавшись от сладкого натощак, можно избежать лишнего жира на животе.
Также по мнению Степановой на пустой желудок не стоит пить кофе по утрам. После его употребления активизируется выработка соляной кислоты в желудке, что чревато развитием эрозий, способных перерастать в гастриты и язву.
Диетолог констатировала, что в утреннем рационе обязательно должны присутствовать кальций и белок, главные пищевые компоненты для поддержания здоровья.
«Правильный завтрак должен состоять из сложных углеводов, желательно каши на молоке, цельнозернового хлеба, овощей, творога, яиц и нежирного мяса», - сообщила эксперт.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, продукты, утро
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