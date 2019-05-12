Эксперт рассказала, защитит ли организм одна прививка от кори

12.05.2019 21:00

Как проверить, помогла ли вакцина.



К вспышке кори в Украине привело несколько причин. Основные из них – отказ от прививок или вакцинация не в полном объеме, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.



Об этом рассказал кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. Он объяснил, почему одной прививки от кори недостаточно и как проверить, помогла ли вакцина выработать иммунитет к опасному заболеванию.



Врач напомнил, что в этом году от осложнений после кори умерло более 12 человек.



"Распространению кори в Украине способствует несколько причин. Во-первых, это человеческий фактор. Очень многие не хотят прививать своих детей. Это действительно страшно. Потому что при снижении барьера вакцинации ниже 60% может возникнуть эпидемия, и она уже возникла", - отметил он.



По мнению Сидоренко, в негативном отношении людей к прививками частично повинны СМИ.



"Очень мало рассказывают о том, насколько хорошо защищают прививки от кори и других болезней. А если, не дай Боже, возникает какое-либо осложнение – на следующий же день по всем телеканалам, по всем каналам радио рассказывают", - пояснил он.



Но кроме категорического отказа от прививок, по его словам, существует еще одно повальное заблуждение, не менее опасное.



"Прививки не выполняются в полном объеме. Нужно две прививки от кори. Многие люди, сделав одну прививку, считают, что они полностью защищены от болезни, и на вторую просто не приходят. А этого недостаточно", - подчеркнул медик.



Сидоренко обратил внимание, что для защиты от кори в организме привитого человека должны вырабатываться антитела. Однако у каждого есть индивидуальные особенности, иногда антитела не вырабатываются в достаточном количестве.

"И вот здесь необходимо, если по правилам, провести двукратную прививку, а потом лабораторным путем определить, есть у вас иммунитет от кори или нет. И если иммунитета нет, еще раз повторить вакцинацию", - посоветовал врач.



