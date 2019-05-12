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Названы самые вредные продукты для женского здоровья
Они негативно влияют на организм.
Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Так, она призвала исключить их из своего рациона. Список Кален опубликовала на личной странице в Instagram.
Соль
По словам диетолога, соль вызывает отеки. Также она особенно противопоказана за неделю перед критическими днями.
Кофе и чай
Кофе и чай негативно влияют на ткань молочных желез, а содержащийся в них кофеин повышает уровень пролактина. Кален порекомендовала выбирать чай предпочтительно травяной, а кофе пить не более 1-2 чашек в день.
Сахар
По словам эксперта, сахар повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Также он вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирению внутренних органов.
Кален отметила, что рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.
Алкоголь
Касаемо алкоголя, эксперт отметила, что он нарушает функционирование яичников. Также негативно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.
Чипсы
По словам Кален, за счет приготовления в рафинированном масле чипсы становятся канцерогенным продуктом и повышают уровень плохого холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумию.
Теги: Донбасс, здоровье, женщина, сахар, продукты
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