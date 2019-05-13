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Эти продукты «воруют» у людей энергию
Они делают нас вялыми.
Если к середине дня вы чувствуете, что ваши веки тяжелеют и вам хочется спать, то причиной тому могут быть два варианта. Первый - вы действительно недополучили свою норму сна, и организм, не взирая на рабочий режим и дышащего в спину начальника, ждет его компенсации в обед. Второй - вы плохо "заправили" себя энергией на завтрак, и организм переводит вас в вялый, сберегающий режим, в котором можно забыть про личную эффективность. Если со сном все в порядке, то вам просто необходимо подкорректировать свой рацион, передает Хроника.инфо со ссылкой наhealthinfo.ua.
Эксперты составили список продуктов, которые способствуют быстрому утомлению.
Красное мясо
Ученые до сих пор не пришли к единодушию, полезно или вредно красное мясо. В нем вроде бы множество нужных микроэлементов, но с другой стороны, оно вызывает ряд последствий, которые способны сократить нашу жизнь. Но, не ввергаясь в споры, однозначно можно сказать, что красное мясо только забирает нашу энергию. Во-первых, на его переваривание организм тратит уйму сил. Особенно если вы едите переработанное мясо - колбасу, сосиски или копченый окорок. И при всей энергозатратности процесса с красным мясом питательной ценности вы почти не получаете, а значит, овчинка не стоит выделки. Результат -усталость и чувство голода через пару часов.
Если вы не готовы отказаться от мяса, старайтесь выбирать такие продукты и блюда, где оно подвергалось минимуму обработки. И лучше перенесите обильные мясные обеды на выходные.
Сладости
Хлопья, круассаны, йогурты и прочие подслащенные продукты содержат огромное количество сахара. Сладости, если съесть их натощак, стимулируют работу поджелудочной железы. Она начинает активнее вырабатывать инсулин, чтобы снизить сахар в крови. В результате после такого завтрака мы чувствуем не бодрость, а усталость. Другой ответный удар организма от резкого скачка сахара в крови - аппетит.
Так что не удивляйтесь, если спустя всего час после утреннего приема пищи вы придете на работу и снова захотите перекусить. Еще один негативный эффект -через пару-тройку лет таких завтраков риск заболеть диабетом значительно возрастет. Чтобы сделать первый прием пищи здоровее, включите в рацион каши на воде или молоке, а хлопья замените мюсли без сахара. В качестве добавок к ним можно использовать орехи и сухофрукты.
Белый хлеб
Влияние белого хлеба на организм схоже с процессом переваривания сладостей. Съедая утренний тост, бутерброд или пиццу, вы запускаете работу поджелудочной железы, которая провоцирует выброс инсулина. Результат равнозначный - чувство усталости. И это при нулевой пользе. После всех обработок хлеб, который мы покупаем, содержит практически один крахмал, который бесполезен для насыщения организма. Поэтому, если вы привыкли вместо нормального обеда перекусывать на работе пиццей или бутербродами, не рассчитывайте, что они насытят вас до вечера. Скорее всего, вы захотите есть через пару часов, что приведет в итоге к лишнему весу.
Кроме того, Американский журнал полезного питания в 2015 году опубликовал интересное исследование, согласно которому потребление большого количества белого хлеба ведет к депрессии.
Жирная пища и фастфуд
Продукты с высоким содержанием жира вызывают усталость и повышают уровень стресса в организме, так как плохо перевариваются. Дело в том, что на этот процесс уходит столько же энергии, сколько и поступает с жирами в организм. В результате вскоре после приема пищи появляются тяжесть и чувство переполненности в желудке.
Аналогичная история с жаренным на большом количестве масла фастфудом, частое употребление которого благодаря его активным химическим компонентам изменяет баланс веществ в организме. В итоге появляется усталость и теряется чувство концентрации. Особенно опасно есть жареные продукты летом, в жару. В такое время организм и без того испытывает стресс, так как все свободные силы он направляет на то, чтобы регулировать температуру. Съедая что-то тяжелое, с маслом, вы наносите двойной удар.
Спиртное
Есть такое выражение: "Алкоголь - это энергия, взятая взаймы". Вы вроде бы в кураже, общительный, активный, с искрометным чувством юмора, но на самом деле организм уже борется с отравлением. Когда стимулирующее действие спиртного проходит, эта борьба все еще продолжается - отсюда и похмелье, плохое самочувствие. Утром нет сил подняться, приходится долго восстанавливаться, лечиться, а значит, весь следующий день после вечеринки вычеркнут из жизни. Не зря организмы людей, любящих повеселиться, изнашиваются за более короткий промежуток времени.
Кофе
Кофе пьют утром, чтобы проснуться, в обед, чтобы доработать до вечера, вечером -чтобы мобилизовать силы для прогулки с друзьями. И какое-то время это работает, но, если вы пьете больше двух чашек кофе в день, уровень кофеина растет, и это дает обратный эффект - становится тяжело, накапливается усталость, появляется раздражительность. Чтобы снять кофейные последствия, человек снова пьет кофе и оказывается в замкнутом круге. Мы советуем ограничить употребление напитка двумя чашками в день. Тогда вы получите желаемый эффект и никакой усталости.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
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