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Медики подсказали несложные способы снизить давление без лекарств
Названы шесть простых способов
Люди, страдающие от периодического повышения давления - "мягкой" гипертонии - могут его нормализовать несколькими простыми способами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
При умеренной и тяжелой гипертензии они также актуальны, но в сочетании с медикаментозной терапией.
Первый способ заключается в правильном рационе. Например, DASH-диета способна нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за 14 дней.
Главная составляющая диеты - овощи, фрукты и крупы. Также можно есть нежирные молочные продукты, белое мясо птицы, рыбу.
Еще один вариант заключается в отдыхе. Следует хотя бы раз в день устраивать себе разгрузки. Подойдет любой способ : медитация, прогулка в одиночестве.
Также рекомендуется отказаться от соли, алкоголя и начать худеть - избыточный вес провоцирует высокое давление.
Однако если давление поднялось до критической отметки, то испытывать альтернативные методы, однозначно, не стоит, предупреждают специалисты.
Теги: Донбасс, лекарство, давление, медицина
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