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Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство
Игнорировать их нельзя.
Биполярное аффективное расстройство – психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями: маниакальными (подъемом) и депрессивными (угнетением), передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Чтобы зафиксировать нездоровые колебания настроения, для начала надо выяснить, что переживает больной – манию или депрессию.
7 ключевых признаков мании
Вы чувствуете душевный подъем и ощущение счастья в течение длительных (от нескольких часов и более) периодов.
У вас снижена потребность во сне.
У вас быстрая речь. Причем настолько, что окружающие вас не всегда понимает, а вы не успеваете формулировать свои мысли. В результате общаться в мессенджерах или с помощью электронных писем вам проще, чем разговаривать с людьми вживую.
Вы импульсивный человек: сначала действуете, потом думаете.
Вы легко отвлекаетесь и перепрыгиваете с одного дела на другое. Из-за этого нередко страдает итоговая продуктивность.
Вы уверены в своих способностях. Вам кажется, что вы быстрее и сообразительнее большинства людей.
Нередко вы демонстрируете рискованное поведение. Например, соглашаетесь на секс с незнакомцем, покупаете то, что вам не по карману, участвуете в спонтанных уличных гонках на светофорах.
7 ключевых признаков депрессии
Вы нередко переживаете затяжные (от нескольких часов и более) периоды немотивированной грусти и безнадежности.
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Замыкаетесь в себе. Вам трудно выйти из собственной зоны комфорта. Поэтому вы ограничиваете контакты даже с родными и друзьями.
Вы потеряли интерес к тем вещам, которые раньше вас по-настоящему цепляли, и не получили ничего нового взамен.
У вас изменился аппетит: резко снизился или, наоборот, вы уже не контролируете, сколько и что именно едите.
Вы регулярно чувствуете усталость и нехватку энергии. И такие периоды длятся достаточно долго.
У вас появились проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений.
Вы иногда думаете о самоубийстве. Ловите себя на мысли, что жизнь потеряла для вас вкус.
Маниакально-депрессивный психоз – это когда вы узнаете себя практически во всех описанных выше ситуациях. В какой-то период жизни у вас явно наблюдаются признаки мании, в другой – симптомы депрессии.
Впрочем, иногда случается и так, что симптомы мании и депрессии проявляют себя одновременно и вы не можете понять, в какой фазе находитесь. Такое состояние называется смешанным настроением и тоже является одним из признаков биполярного расстройства.
Теги: Донбасс, здоровье, медицина
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