Все рубрики раздела
- Названы признаки наличия в организме паразитов10:00
- Эксперты рассказали, стоит ли покупать первую клубнику07:30
- Названы самые вредные продукты для женского здоровья22:17
- Эксперт рассказала, защитит ли организм одна прививка от кори21:00
- Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками20:00
- Эксперты рассказали, как выбирать первую клубнику16:00
- Названы болезни, о которых может сигнализировать ухудшение зрения14:00
- Названы продукты, необходимые для эффективного похудения12:00
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- Названа главная опасность солнцезащитного крема16:30
Названы признаки наличия в организме паразитов
Их нельзя игнорировать.
Должны же быть какие-то признаки, по которым можно заподозрить наличие паразитов в организме? Должны и есть, но очень уж неспецифичны, малозаметны эти симптомы и число их слишком велико. Паразиты маскируются под широко распространенные недомогания, поэтому можно смело рекомендовать проводить противопаразитарную чистку всем! Особенно если имеются длительно текущие «популярные» заболевания и традиционные методы лечения не помогают, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Многое можно понять по внешнему виду человека, ведь нарушения функционирования некоторых жизненно важных органов, поражаемых паразитами, постоянная интоксикация, вызываемая жизнедеятельностью «:незваных гостей», не может не сказаться на внешности человека.
Во-первых, «кожа - зеркало внутренних органов». Отсюда - кожные нарушения: угри, пятна, себорея, грубость кожных покровов, ранние морщины, ранняя плешивость (особенно гнездная), папилломы, трещины на пятках, плохие, слоящиеся ногти. Все это, помимо ряда других причин, может указывать на ослабленный желудочно-кишечный тракт. Причиной могут служить простые или кошачьи лямблии, трихомонады или другие простейшие, а скорее их «союз» (что чаще).
Во-вторых, признаки «ущербности» иммунной сопротивляемости организма: частые простуды, ангины, частые или хронические тонзиллиты, частые или хронические синуситы (гайморит, фронтит), полипы дыхательных путей и пазух. Частым признаком, зачастую вторичным - связанным с длительной инфекцией дыхательных путей у ослабленного паразитами организма, является храп у молодых людей (мужчин и женщин).
В-третьих, к наиболее характерным признакам возможного хронического течения гельминтоза относятся явления длительной интоксикации - вялость, слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита (хотя чрезмерный и извращенный аппетит также считают весьма характерным признаком), похудание (тучность, по новым научным данным, также может быть следствием гельминтозов), анемия, потеря интереса к жизни, депрессия.
Кроме того, особого внимания требуют:
Аллергия. Паразиты повреждают слизистую оболочку кишечника, что повышает риск проникновения в них крупных непереваренных молекул. Это может активизировать иммунный отклик организма в виде производства повышенных количеств эозинофилов - одного из типов защитных клеток организма. Эозинофилы могут способствовать воспалению тканей организма, что приводит к аллергической реакции. Паразиты также вызывают повышенное производство организмом иммуноглобулина Е.
Анемия. Некоторые виды кишечных паразитов присасываются к слизистой оболочке кишечника и высасывают питательные вещества у хозяина. Находясь в организме в большом количестве, они могут вызвать достаточно большую потерю крови, что приводит к недостатку железа (анемии). Анемию вызывает трихомонада и другие простейшие, которые питаются клетками крови. Трихомонада может питаться сперматозоидами, что вызывает импотенцию. Заглатывает она их подобно красным кровяным тельцам.
Боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты могут перемещаться по организму человека с целью оседания в наиболее удобных для их жизни местах, например, в суставной жидкости и в мышцах. Когда это происходит, человек испытывает боли, которые часто считают признаком артрита. Боли и воспаления суставов и мышц являются также результатом травмирования тканей, причиненного некоторыми паразитами либо иммунной реакцией организма на их присутствие. Эти же симптомы может вызывать хроническая интоксикация продуктами жизнедеятельности паразитов. Иногда эта реакция может происходить в ответ на гибель паразита и выделения во внутреннюю среду организма хозяина «жизненных соков» погибшего паразита.
Газы и вздутие живота. Ряд паразитов проживает в верхних отделах тонкой кишки, где вызванное ими воспаление приводит к вздутию живота и газообразованию. Проблема может усугубляться при потреблении трудноперевариваемых продуктов типа фасоли или сырых фруктов и овощей. Постоянное вздутие брюшины часто является признаком присутствия тайных паразитов. Эти симптомы могут проявляться с переменной силой в течение долгих месяцев и даже лет, если не избавиться от «нахлебников».
Гастрокишечный синдром (синдром раздраженного кишечника). Паразиты могут раздражать и вызывать воспаление стенок кишечника, что ведет к целому ряду гастрокишечных симптомов и незначительному усвоению жизненно необходимых питательных и особенно жировых веществ. Такое малое усвоение питательных веществ ведет к твердому калу и избытку жира в кале.
Гранулемы. Гранулемы - это опухолеобразные массы, обволакивающие разрушенные яйца паразитов. Чаще всего они образуются на стенках толстой и прямой кишки, но могут образовываться также в легких, печени, брюшной полости и матке.
Запоры. Глисты, благодаря своей форме и размерам, могут механически закрывать некоторые протоки, просвет кишок. Обильная глистная инвазия может закрыть общие желчные и кишечные протоки, а продукты жизнедеятельности паразитов снижают мышечную способность кишечника к эвакуации содержимого, что приводит к редким и затрудненным испражнениям.
Кожные проблемы. Кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпи, экзему и другие кожные реакции аллергического характера. Язвы кожи, опухоли и болячки, папилломы и дерматиты могут быть результатом присутствия простейших микроорганизмов.
Нарушения сна. Частые пробуждения среди ночи, особенно между 2 и 3 часами ночи, также могут являться результатом попыток организма избавиться от токсических веществ через печень. Биоритмологически эти часы ночи управляются печенью. Нарушения сна могут также быть спровоцированы ночным выходом некоторых паразитов через задний проход, что приводит к неприятным болезненным ощущениям и зуду. Одна из причин геморроя - присутствие паразитов (остриц) под слизистой оболочкой прямой кишки.
Нервозность. Отходы обмена веществ и токсические вещества паразитов могут раздражать центральную нервную систему. Беспокойство и нервозность часто являются результатом систематического заражения паразитами. Многие люди утверждают, что по окончании процесса очищения они стали гораздо уравновешеннее и терпимее.
Понос. Ряд паразитов, особенно простейших, производят гормоноподобные вещества, ведущие к потере натрия и хлоридов, что, в свою очередь, приводит к частым водянистым испражнениям. Заметьте, понос при паразитической инфекции является функцией паразита, а не попыткой организма избавиться от присутствующей в нем инфекции или неправильного питания.
Разнообразные нарушения иммунитета. Паразиты ослабляют иммунную систему, понижая выделения иммуноглобулина А. Их присутствие постоянно стимулирует реакцию системы и со временем может ослабить этот жизненно важный иммунный механизм, открывая путь проникновению в организм бактериальных и вирусных инфекций.
Синдром хронической усталости. Симптомы хронической усталости включают в себя слабость, жалобы на гриппоподобные симптомы, апатию, депрессию, потерю концентрации внимания и плохую память. Эти физические, умственные и эмоциональные симптомы могут быть вызваны паразитами, которые создают анемию, интоксикацию, недостаток питательных веществ в организме из-за плохого всасывания белков, углеводов, жиров и особенно витаминов А и В12.
Скрежетание зубами. Бруксизм - ненормальное скрежетание зубами, сжатие зубов и трение ими часто сопровождает паразитические инфекции. Эти симптомы особенно заметны у спящих детей. Бруксизм может быть откликом нервной системы на инородный раздражитель. Скрежет зубами - это один из редких случаев, когда мнение народной и официальной медицины на один и тот же признак совпадает.
В число ярких признаков присутствия паразитов в организме также могут входить следующие нарушения: увеличение веса, чрезмерный голод, потеря веса, плохой привкус во рту и запах изо рта, астма, диабет, эпилепсия, прыщи, мигрени и даже самые частые причины смерти: сердечные заболевания и рак.
Что еще должно насторожить?
Периодические небольшие повышения температуры тела (до 38 градусов), неприятные ощущения, тяжесть в правом подреберье, непереносимость каких-либо пищевых продуктов.
Личиночная стадия аскаридоза и стронгилоидоза проявляется, по сути, картиной воспаления легких (пневмонии).
Следует обязательно отметить - описанные явления не являются специфичными только для паразитарных инфекций. Со сходными симптомами может протекать множество других заболеваний.
Зудящая сыпь на коже - не редкость при нынешнем состоянии экологии и обилии разнообразных химических веществ, окружающих нас со всех сторон. Та же анемия может быть совершенно различного происхождения, начиная от гастрита и заканчивая онкологией. Поэтому ориентироваться только на симптоматику при попытке диагностировать гельминтозы нельзя.
Принимать во внимание надо и другие факторы: пищевые привычки, место рождения и проживания, род занятий.
Если человек предпочитает есть мясо или рыбу в сыром или недостаточно термически обработанном виде (шашлык, карпаччо, слабосоленая вяленая рыба), пробует сырой фарш, врач может предположить наличие у него определенных гельминтов.
Коварство и опасность паразитарных болезней в том, что при них обычно почти ничего не болит и ничего не тревожит! При очень дотошном опросе, когда врач прицельно и пристально начинает «выпытывать информацию», пациенты жалуются на отсутствие (реже повышение) аппетита, тошноту, иногда рвоту, отрыжку, слюнотечение, расстройство стула. Также упоминаются общее недомогание, снижение работоспособности, расстройство сна, снижение настроения.
Очень часто паразитарные болезни выявляются случайно - при наличии большущего предварительного «стажа» лечения аллергий неясного происхождения, дискинезий и т.п.
Теги: Донбасс, здоровье, паразит
- Пасечник не пожалел больную раком
- Где найти бабку, которая отучит от сигарет
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала
- В магазинах сгущенка... с диоксидом титана
- На Украину надвигается новый грипп "Мичиган"
- В воскресенье переходим на летнее время. ТОП-10 советов как быстро проснуться
- Боевики «ЛНР» установили дипотношения с Южной Осетией09:15
- Апаршин раскрыл существование военного плана возврата Донбасса Украине07:45
- Отрезанные от благ цивилизации: Шестой год жизни переселенцев в дачном кооперативе на Луганщине22:03
- Названы имена украинских военных, раненых в боях на Донбассе 19:00
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление мощной военной техники вблизи Донецка18:22
- Царев: «Зеленскому нужно репрессировать Порошенко»17:16
- В России заявили, что «ЛДНР» никогда не капитулирует перед Киевом16:20
- У Зеленского заговорили о возвращении Крыма и Донбасса: «Вопрос можно решить»11:00
- В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: ранены двое украинских военных10:41
- Ситуация на блокпостах Украины: на «Марьинке» самая большая очередь10:17
- Специалист рассказал, на сколько вырастут пенсии по регионам11:30
- Синоптики предупредили украинцев об очередном природном капризе: свежий прогноз11:16
- В команде Зеленского хотят запретить украинским олигархам владеть медиа11:00
- В Японии создали самый быстрый поезд в мире10:55
- Экс-игрок "Шахтера" признан худшим новичком АПЛ10:45
- Сегодня Зеленский предстанет перед судом: все подробности. ВИДЕО10:31
- В Тель-Авиве стартовал песенный конкурс «Евровидение-2019»10:15
- Названы признаки наличия в организме паразитов10:00
- Раде предлагают принять закон о языке «по второму разу»09:32
- Боевики «ЛНР» установили дипотношения с Южной Осетией09:15
- Названы признаки наличия в организме паразитов10:00
- Какие подсказки Ангела-Хранителя нас оберегают и предупреждают09:00
- Эти три знака Зодиака могут "задушить" вас своей любовью08:15
- Эксперты рассказали, стоит ли покупать первую клубнику07:30
- Названы самые вредные продукты для женского здоровья22:17
- Эксперт рассказала, защитит ли организм одна прививка от кори21:00
- Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками20:00
- В июне украинцы будут отдыхать 12 дней19:44
- В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети17:58
- Синоптики сообщили, чем порадует погода на следующей неделе16:35
- Вот почему ваш телефон разряжается так быстро: полезные советы
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»
- ВСУ освободили новую территорию на Донбассе. ВИДЕО
- Ахметову выдали «черную метку»
- Россияне ответили жителям "ДНР/ЛНР": "Вы нам со своими паспортами РФ не нужны, никто вас тут не ждет". ВИДЕО
- Главарь боевиков "ДНР" насмерть разбился под Донецком: к Захарченко отправилось очередное "пополнение"
- Коломойский "назначил" нового генпрокурора Украины
- Рядом с Путиным заметили одного из убитых главарей ЛНР
- Политолог: После вступления в должность Зеленский может поступить, как Трамп