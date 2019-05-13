Названы признаки наличия в организме паразитов

13.05.2019 10:00

Их нельзя игнорировать.



Должны же быть какие-то признаки, по которым можно заподозрить наличие паразитов в организме? Должны и есть, но очень уж неспецифичны, малозаметны эти симптомы и число их слишком велико. Паразиты маскируются под широко распространенные недомогания, поэтому можно смело рекомендовать проводить противопаразитарную чистку всем! Особенно если имеются длительно текущие «популярные» заболевания и традиционные методы лечения не помогают, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.



Многое можно понять по внешнему виду человека, ведь нарушения функционирования некоторых жизненно важных органов, поражаемых паразитами, постоянная интоксикация, вызываемая жизнедеятельностью «:незваных гостей», не может не сказаться на внешности человека.



Во-первых, «кожа - зеркало внутренних органов». Отсюда - кожные нарушения: угри, пятна, себорея, грубость кожных покровов, ранние морщины, ранняя плешивость (особенно гнездная), папилломы, трещины на пятках, плохие, слоящиеся ногти. Все это, помимо ряда других причин, может указывать на ослабленный желудочно-кишечный тракт. Причиной могут служить простые или кошачьи лямблии, трихомонады или другие простейшие, а скорее их «союз» (что чаще).



Во-вторых, признаки «ущербности» иммунной сопротивляемости организма: частые простуды, ангины, частые или хронические тонзиллиты, частые или хронические синуситы (гайморит, фронтит), полипы дыхательных путей и пазух. Частым признаком, зачастую вторичным - связанным с длительной инфекцией дыхательных путей у ослабленного паразитами организма, является храп у молодых людей (мужчин и женщин).



В-третьих, к наиболее характерным признакам возможного хронического течения гельминтоза относятся явления длительной интоксикации - вялость, слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита (хотя чрезмерный и извращенный аппетит также считают весьма характерным признаком), похудание (тучность, по новым научным данным, также может быть следствием гельминтозов), анемия, потеря интереса к жизни, депрессия.



Кроме того, особого внимания требуют:



Аллергия. Паразиты повреждают слизистую оболочку кишечника, что повышает риск проникновения в них крупных непереваренных молекул. Это может активизировать иммунный отклик организма в виде производства повышенных количеств эозинофилов - одного из типов защитных клеток организма. Эозинофилы могут способствовать воспалению тканей организма, что приводит к аллергической реакции. Паразиты также вызывают повышенное производство организмом иммуноглобулина Е.



Анемия. Некоторые виды кишечных паразитов присасываются к слизистой оболочке кишечника и высасывают питательные вещества у хозяина. Находясь в организме в большом количестве, они могут вызвать достаточно большую потерю крови, что приводит к недостатку железа (анемии). Анемию вызывает трихомонада и другие простейшие, которые питаются клетками крови. Трихомонада может питаться сперматозоидами, что вызывает импотенцию. Заглатывает она их подобно красным кровяным тельцам.



Боли в суставах и мышцах. Известно, что паразиты могут перемещаться по организму человека с целью оседания в наиболее удобных для их жизни местах, например, в суставной жидкости и в мышцах. Когда это происходит, человек испытывает боли, которые часто считают признаком артрита. Боли и воспаления суставов и мышц являются также результатом травмирования тканей, причиненного некоторыми паразитами либо иммунной реакцией организма на их присутствие. Эти же симптомы может вызывать хроническая интоксикация продуктами жизнедеятельности паразитов. Иногда эта реакция может происходить в ответ на гибель паразита и выделения во внутреннюю среду организма хозяина «жизненных соков» погибшего паразита.



Газы и вздутие живота. Ряд паразитов проживает в верхних отделах тонкой кишки, где вызванное ими воспаление приводит к вздутию живота и газообразованию. Проблема может усугубляться при потреблении трудноперевариваемых продуктов типа фасоли или сырых фруктов и овощей. Постоянное вздутие брюшины часто является признаком присутствия тайных паразитов. Эти симптомы могут проявляться с переменной силой в течение долгих месяцев и даже лет, если не избавиться от «нахлебников».



Гастрокишечный синдром (синдром раздраженного кишечника). Паразиты могут раздражать и вызывать воспаление стенок кишечника, что ведет к целому ряду гастрокишечных симптомов и незначительному усвоению жизненно необходимых питательных и особенно жировых веществ. Такое малое усвоение питательных веществ ведет к твердому калу и избытку жира в кале.



Гранулемы. Гранулемы - это опухолеобразные массы, обволакивающие разрушенные яйца паразитов. Чаще всего они образуются на стенках толстой и прямой кишки, но могут образовываться также в легких, печени, брюшной полости и матке.



Запоры. Глисты, благодаря своей форме и размерам, могут механически закрывать некоторые протоки, просвет кишок. Обильная глистная инвазия может закрыть общие желчные и кишечные протоки, а продукты жизнедеятельности паразитов снижают мышечную способность кишечника к эвакуации содержимого, что приводит к редким и затрудненным испражнениям.



Кожные проблемы. Кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпи, экзему и другие кожные реакции аллергического характера. Язвы кожи, опухоли и болячки, папилломы и дерматиты могут быть результатом присутствия простейших микроорганизмов.



Нарушения сна. Частые пробуждения среди ночи, особенно между 2 и 3 часами ночи, также могут являться результатом попыток организма избавиться от токсических веществ через печень. Биоритмологически эти часы ночи управляются печенью. Нарушения сна могут также быть спровоцированы ночным выходом некоторых паразитов через задний проход, что приводит к неприятным болезненным ощущениям и зуду. Одна из причин геморроя - присутствие паразитов (остриц) под слизистой оболочкой прямой кишки.



Нервозность. Отходы обмена веществ и токсические вещества паразитов могут раздражать центральную нервную систему. Беспокойство и нервозность часто являются результатом систематического заражения паразитами. Многие люди утверждают, что по окончании процесса очищения они стали гораздо уравновешеннее и терпимее.



Понос. Ряд паразитов, особенно простейших, производят гормоноподобные вещества, ведущие к потере натрия и хлоридов, что, в свою очередь, приводит к частым водянистым испражнениям. Заметьте, понос при паразитической инфекции является функцией паразита, а не попыткой организма избавиться от присутствующей в нем инфекции или неправильного питания.



Разнообразные нарушения иммунитета. Паразиты ослабляют иммунную систему, понижая выделения иммуноглобулина А. Их присутствие постоянно стимулирует реакцию системы и со временем может ослабить этот жизненно важный иммунный механизм, открывая путь проникновению в организм бактериальных и вирусных инфекций.



Синдром хронической усталости. Симптомы хронической усталости включают в себя слабость, жалобы на гриппоподобные симптомы, апатию, депрессию, потерю концентрации внимания и плохую память. Эти физические, умственные и эмоциональные симптомы могут быть вызваны паразитами, которые создают анемию, интоксикацию, недостаток питательных веществ в организме из-за плохого всасывания белков, углеводов, жиров и особенно витаминов А и В12.



Скрежетание зубами. Бруксизм - ненормальное скрежетание зубами, сжатие зубов и трение ими часто сопровождает паразитические инфекции. Эти симптомы особенно заметны у спящих детей. Бруксизм может быть откликом нервной системы на инородный раздражитель. Скрежет зубами - это один из редких случаев, когда мнение народной и официальной медицины на один и тот же признак совпадает.



В число ярких признаков присутствия паразитов в организме также могут входить следующие нарушения: увеличение веса, чрезмерный голод, потеря веса, плохой привкус во рту и запах изо рта, астма, диабет, эпилепсия, прыщи, мигрени и даже самые частые причины смерти: сердечные заболевания и рак.



Что еще должно насторожить?



Периодические небольшие повышения температуры тела (до 38 градусов), неприятные ощущения, тяжесть в правом подреберье, непереносимость каких-либо пищевых продуктов.



Личиночная стадия аскаридоза и стронгилоидоза проявляется, по сути, картиной воспаления легких (пневмонии).



Следует обязательно отметить - описанные явления не являются специфичными только для паразитарных инфекций. Со сходными симптомами может протекать множество других заболеваний.



Зудящая сыпь на коже - не редкость при нынешнем состоянии экологии и обилии разнообразных химических веществ, окружающих нас со всех сторон. Та же анемия может быть совершенно различного происхождения, начиная от гастрита и заканчивая онкологией. Поэтому ориентироваться только на симптоматику при попытке диагностировать гельминтозы нельзя.



Принимать во внимание надо и другие факторы: пищевые привычки, место рождения и проживания, род занятий.



Если человек предпочитает есть мясо или рыбу в сыром или недостаточно термически обработанном виде (шашлык, карпаччо, слабосоленая вяленая рыба), пробует сырой фарш, врач может предположить наличие у него определенных гельминтов.



Коварство и опасность паразитарных болезней в том, что при них обычно почти ничего не болит и ничего не тревожит! При очень дотошном опросе, когда врач прицельно и пристально начинает «выпытывать информацию», пациенты жалуются на отсутствие (реже повышение) аппетита, тошноту, иногда рвоту, отрыжку, слюнотечение, расстройство стула. Также упоминаются общее недомогание, снижение работоспособности, расстройство сна, снижение настроения.



Очень часто паразитарные болезни выявляются случайно - при наличии большущего предварительного «стажа» лечения аллергий неясного происхождения, дискинезий и т.п.