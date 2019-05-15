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Названа опасность "отбеливающих" зубных паст

15.05.2019 08:16
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Названа опасность "отбеливающих" зубных паст

Все эти утверждения были признаны недоказанными.

Британские ученые установили, что «отбеливающий» эффект зубной пасты с древесным углем не имеет научных доказательств. А вот потенциальный вред от использования такой пасты не вызывает сомнений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В британском журнале British Dental Journal опубликованы материалы исследования 50 продуктов с содержанием древесного угля в США в 2017 году. Производители заявляли, что уголь в составе обеспечивает «антибактериальный», «противогрибковый» и «отбеливающий» эффект, а также «уменьшает разрушение зубов». 

Вместе с тем слишком частое использование такой зубной пасты может привести к износу эмали, повысить чувствительность зубов и вызвать воспаление десен из-за более высокой образивности, чем у обычной пасты.

Для подбора отбеливающих средств для зубов авторы публикации призывают пациентов обращаться напрямую к лечащих врачам, а не надеяться на обещания рекламы.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, отбеливание, зубная паста
 
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