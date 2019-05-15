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Названы самые распространенные "летние" болезни
В этом случае нужно будет обязательно лечиться антибиотиками.
В стране уже установилась летняя погода, однако врачи предупреждают: жара - не время расслабляться, ведь летом тоже можно заболеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По словам эксперта, в первую очередь в теплый сезон учащаются случаи заболеваний острыми кишечными инфекциями.
- Это связано с употреблением неправильно хранящихся продуктов. На жаре еда достаточно быстро портится, и даже изначально качественная пища становится вредной при хранении в ненадлежащих условиях. Так, на ее поверхности начинают размножаться безвредные в обычных условиях бактерии. - Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше не есть вызывающий подозрение продукт, чтобы не получить острую кишечную инфекцию или пищевую токсикоинфекцию.
Вторыми в списке врач называет простудные заболевания.
- Например, после купания в водоеме есть вероятность заболеть средним отитом, -объяснила она. - Поэтому, выбираясь из воды, нужно высушивать свои уши, чтобы их не застудить. Для этого можно капнуть в ушную раковину немного разведенного этилового спирта.
Еще одна опасность, подстерегающая нас летом - это ангина. По словам терапевта, когда мы в жару пьем холодную воду, то на миндалинах активизируются стрептококки, что может привести к воспалению в горле. В этом случае нужно будет обязательно лечиться антибиотиками - причем, под наблюдением врача.
- Также летом, как ни странно, люди часто болеют пневмонией. - Причина -кондиционеры. Нужно как можно скорее обращаться к врачу, промедление при воспалении легких - очень опасно.
В заключение доктор рассказала, какая еще опасность подстерегает любителей плавать.
- Купаясь в непроверенном водоеме, можно заработать кожные болезни, -предостерегла врач. - Дело в том, что обитающие в водоеме моллюски и водоплавающие птицы являются переносчиками всевозможной заразы, потому плавать стоит только в приспособленных для этого местах.
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, лето
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