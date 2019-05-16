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Названы ранние признаки болезни Альцгеймера
Ученые выявили когнитивные нарушения у 81 человек.
Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в организме за 30 лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли американские ученые, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи с 1995 по 2013 годы следили за состоянием 290 пациентов с повышенной предрасположенностью к деменции. Ближе к 2013-му году ученые выявили когнитивные нарушения у 81 человек.
За 11-15 лет до проявления симптомов эти люди начинали хуже справляться с тестами на память, интеллект и внимание. Отмечается, что у них также был повышен тау-белок в спинномозговой жидкости, и его количество стало расти примерно за 34,4 года до возникновения самого заболевания.
Специалисты оценили МРТ-снимки головного мозга пациентов. Результаты показали, что за 3-9 лет до болезни у людей немного снижались объемы медиальных отделов височных долей головного мозга, а как раз эта область отвечает за память.
Ранее ученые из США выявили связь между заболеванием десен и болезнью Альцгеймера. Они нашли в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis, которая является возбудителем хронического периодонтита.
Теги: Донбасс, болезнь Альцгеймера
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