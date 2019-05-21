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Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
Начало заболевания диабетом проявляется в различных симптомах, которые могут быть не опасными сами по себе, однако игнорировать их не стоит.
Один из наиболее частых симптомов диабета – изменения кожи. Метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза диабета, приводят к изменениям почти во всех органах и тканях, в том числе в коже.
По словам медиков, нужно всегда обращать внимание на странные изменения кожи, передает apostrophe.ua.
Симптомами диабета могут быть участившиеся дерматозы, кожные инфекции, бактериальные и грибковые, а также потемнения в области шеи, подмышек или паха. Кожа может приобретать вид, характерный для обезвоженности. Еще один сигнал — кожный зуд в паховой области, на животе, в зоне локтевых сгибов.
Другой тревожный сигнал – проблемы с мочеполовой системой. При заболевании диабетом замедляется усвоение глюкозы, что приводит к повышению ее концентрации в крови. Чтобы вывести лишнюю глюкозу с мочой, организм активизирует работу почек и, как следствие, учащается мочеиспускание. Если посещать туалет приходится более 10 раз в сутки, а позывы к мочеиспусканию стали будить еще и по ночам, то проверить уровень сахара в организме будет совсем не лишним.
Среди других вероятных симптомов диабета, медики также называют повышенную потливость ночью и яркие сновидения.
Кроме того, обратить внимание стоит на незаживающие долгое время порезы и раны. Это – результат кислородного голодания клеток и тканей, которое возникает вследствие утолщения стенок артерий и сужения кровеносных сосудов и может также свидетельствовать о развитии диабета.
Также ухудшающееся при диабете кровообращение негативно сказывается на проведении нервных импульсов. Поэтому в кистях рук и в ногах могут возникать специфические ощущения. Если стали чаще неметь руки и ноги, возникают ноющие боли, следует проверить содержание сахара в крови, советуют специалисты.
Теги: Донбасс, диабет, кровь, кожа, сахар, симптом, медики
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