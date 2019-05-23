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Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику
С приходом лета приближается и сезон клубники — полезной ягоды, которую любят не только дети, но и взрослые.
Несмотря на уникальные свойства клубники, есть противопоказания к ее употреблению, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
В зону риска попадают:
Аллергики. Клубника содержит такое вещество, которое вызывает у некоторых людей жуткую аллергию, эти вещества называют антоцианами. Именно этим веществам ягода обязана красному цвету.
Кроме аллергиков, клубнику не стоит есть много людям, страдающим болями в суставах и подагрой. Клубника только усилит болевые ощущения в суставах.
Так же не рекомендуется употреблять клубнику больным на гастрит и на гастродуоденит.
Язвенникам так же эта ягода противопоказана.
Нельзя одновременно есть клубнику и принимать лекарство от давления (на основе энаприла). Это даст дополнительную нежелательную нагрузку на почки.
Теги: Донбасс, здоровье, клубника, медицина
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