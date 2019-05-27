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Названы полезные напитки, утоляющие жажду
Чем жарче в помещении, тем быстрее организм теряет влагу, порой это даже сложно вовремя заметить.
«Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов и может стать причиной тромбообразования, но и напрямую влияет на работу мозга и тонус организма. Идеальная норма – 2,5-3 литра в сутки в сильную жару. Пить больше может быть опасно при наличии проблем с почками, так как они могут просто не обработать такой объем поступающей жидкости, ведь часть влаги организм получает с продуктами, фруктами и другими напитками», — отметила врач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
В жару важно не просто больше пить, но больше пить правильных напитков. Потому стоит отказаться, по крайней мере до наступления вечера, от чая и кофе, сладких напитков и тем более алкоголя.
«Легче переносить повышенные температуру и утолить жажду поможет напиток из прохладной минеральной воды и сока цитрусовых. При сильном потоотделении, рекомендуется добавлять в минеральную воду несколько капель свежевыжатого лимона.
Крайне полезный в жару напиток — айран (тан), который не только утоляет жажду, но и голод. В нем содержится много белков, витамины, полезные микроорганизмы, к тому же он активно стимулирует пищеварение. Только помните, что запивать им еду нельзя, это отдельный продукт», — говорит врач.
Источник: https://hronika.info
Теги: Донбасс, напитки, жажда
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