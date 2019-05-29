Медики объяснили, как распознать аллергический насморк

29.05.2019 15:00

Правильная постановка диагноза важна для верного лечения.

Аллергический и инфекционный насморк часто путают из-за схожих симптомов, как и простуду с аллергией. Поэтому врач-аллерголог Ольга Жоголева назвала основные отличия этих видов насморка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

У детей, в отличие от взрослых, отличить аллергический насморк от неаллергического, становится непростым.

Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк.

Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Основные отличительные признаки аллергического ринита

насморк с обильным водянистым отделяемым из носа

чихание (особенно, сериями)

заложенность носа

зуд в носу

наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечение

Если присутствуют два и более симптома из списка более часа в течение нескольких дней, то это означает, что у вас аллергический насморк.

Если отмечается только заложенность носа или обильные слизистые выделения, аллергический ринит возможен, но требуется подтверждение лабораторными методами.

Если есть чихание, зуд в носу и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого выделения, нужно искать неалергические причины насморка.

Специфический признак аллергического ринита — аллергический салют (или аллергическое «приветствие»): вытирание носа ладонью снизу вверх, чтобы убрать слизь и почесать нос.

Если во время насморка есть эти симптомы, то нужно искать другие причины насморка, кроме аллергии:

заложенность только с одной стороны

выделения из носа только с одной стороны

густое зеленое или желтое выделение

стекание содержимого носа по задней стенке глотки

боль в области лица

повторяющиеся кровотечения

потеря обоняния

Врач отмечает: аллергический и неаллергический насморк могут сочетаться.

Если вы видите у себя / ребенка сочетание признаков из двух списков, это означает, что нужно искать и аллергию, и неалергические причины.

Лучше всего обратиться к врачу для точного установления диагноза.