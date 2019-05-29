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Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая
Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая.
Эксперты заявляют, что, невзирая на ряд положительных свойств, чай может нанести существенный вред нашему организму. В первую очередь медики отмечают вред чая для зубов. Данный напиток весьма пагубно сказывается на зубной эмали, разрушая ее. Правда, для достижения такого эффекта необходимо употреблять более пяти кружек чая в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Еще одна опасность кроется в пакетированном виде чая. Специалисты утверждают, что для его изготовления берутся самые старые листья, аккумулирующие в себе фториды, имеющиеся в почве. Эти вещества могут спровоцировать развитие онкологии, вредят костям и почкам. Употребление чая сразу после еды мешает усваиваться железу.
Помимо этого, опасно пить чай в вечернее время, так как этот напиток содержит ударные дозы кофеина и мешает спокойному сну.
Ученые также утверждают, что увлечение чаем может обусловить проблемы с печенью.
Американские исследователи заверяют, что в течение дня стоит ограничиться 2 чашками данного напитка, чтобы не навредить своему здоровью.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, зеленый чай
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