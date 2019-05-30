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Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях
Эти продукты стабилизируют и снижают давление.
По свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, морковь, сельдерей, чеснок, черная смородина и чай каркаде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Снижает давление свекла, которую можно употреблять в любом виде. Реально проверено, что свекольный сок снижает давление. Безусловно, мало кому понравится давить сок из свежей свеклы, проще и вкуснее приготовить разные блюда из отварной и запеченной свеклы. Летом хорошо идет холодный свекольный суп, а также салаты с печеной свеклой.
Доказано британскими учеными, что снижает давление сельдерей. Четыре стебля сельдерея в день может снизить давление на 10-15%. Летом можно приготовить себе холодный суп с сельдереем и горошком, а также лимонад из сельдерея с клюквой.
Проверено также на себе, что морковный и томатный сок снижают артериальное давление. Морковь весьма благотворно действует на давление, но морковный сок обязательно нужно смешивать со сливками, иначе он не усваивается. Из морковки можно готовить всевозможные салатики, салатики и даже стейки.
Также снижает давление у гипертоников чеснок, и это научно доказанный факт. Натертая морковка с чесноком и сметаной или майонезом — это не только полезно, но и очень вкусно.
В список продуктов, которые снижают кровяное давление, попала черная смородина. Для гипертоников — это самое необходимое лекарство. Поэтому в сезон этой ягоды обязательно стоит перетирать черную смородину с сахаром и раскладывать по банкам – на зиму.
Что касается чая каркаде, говорят, что это на самом деле это достаточно опасный напиток, ибо в горячем виде он повышает давление, а в холодном — понижает. Главное — не перепутать. Согласитесь, это хорошая альтернатива газировке в летнюю жару.
В целом гипертоникам надо есть побольше овощей и рыбы, поменьше соли и животных жиров, эти рекомендации никто не отменял.
Теги: Донбасс, давление, продукты
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