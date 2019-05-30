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Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм
Британские ученые выяснили, что определенные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, нарушая водный баланс в организме человека.
На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который вы можете потреблять для пропитания, энергии или гидратации. В течение сотен лет напитки, вероятно, ограничивались водой или молоком и, возможно, соком, выжатым из фруктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Затем появились алкоголь, вино, различные чаи, кофе, коктейли, какао, сидры и газированные напитки. Огромное разнообразие напитков, которые мы теперь имеем для нас, означает, что мы можем удовлетворить, жажду или тягу бесчисленными различными способами.
В зависимости от образа жизни или состояния здоровья, которое вы хотите иметь, можно употреблять определенные напитки, и не пить другие, отмечают специалисты. По словам исследователей, любые напитки содержат воду, однако не каждый из них пополняет запасы жидкости. Так, кофеиносодержащие (чай, кофе, энергетики, кока-кола), газированные и алкогольные напитки способствуют выведению жидкости из организма.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, напитки
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