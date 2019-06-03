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Как улучшить сон: названы три простых способов
Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые.
По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три вещи, которые гарантированно изменят ваш ночной отдых в лучшую сторону, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Шаг 1: купите новый матрас
Эксперты отмечают, что матрасы требуют замены после семи-восьми лет использования. Хотя дело не в годах: видимое провисание – признак того, что матрас не годен и пора отправляться в магазин за новым.
Шаг 2: перестаньте есть по ночам
Кто хоть раз баловался едой в полночь, знает, что поздний прием пищи может испортить сон. Рекомендуется избегать «свиданий» с холодильником прямо перед сном, а в случае голода – употреблять легкие здоровые закуски.
Шаг 3: никаких гаджетов перед сном
Вы, вероятно, знаете: ночной просмотр сообщений в социальных сетях – большая ошибка. Гаджеты могут снизить выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Кроме того, во время вашего погружения в ноутбук мозг чувствует себя полностью активным. Так что за 30 минут до сна лучше почитайте книгу.
Известно, что человек привыкает к новому за 21 день. Вам вполне хватит этого времени на три простых шага.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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