Как улучшить сон: названы три простых способов

03.06.2019 22:41

Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые.

По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три вещи, которые гарантированно изменят ваш ночной отдых в лучшую сторону, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Шаг 1: купите новый матрас

Эксперты отмечают, что матрасы требуют замены после семи-восьми лет использования. Хотя дело не в годах: видимое провисание – признак того, что матрас не годен и пора отправляться в магазин за новым.

Шаг 2: перестаньте есть по ночам

Кто хоть раз баловался едой в полночь, знает, что поздний прием пищи может испортить сон. Рекомендуется избегать «свиданий» с холодильником прямо перед сном, а в случае голода – употреблять легкие здоровые закуски.

Шаг 3: никаких гаджетов перед сном

Вы, вероятно, знаете: ночной просмотр сообщений в социальных сетях – большая ошибка. Гаджеты могут снизить выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Кроме того, во время вашего погружения в ноутбук мозг чувствует себя полностью активным. Так что за 30 минут до сна лучше почитайте книгу.

Известно, что человек привыкает к новому за 21 день. Вам вполне хватит этого времени на три простых шага.