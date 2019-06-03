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Медики назвали неожиданную причину раннего старения
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций и старение мозга, а также способствует развитию болезни Альцгеймера. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA
Исследователи разработали новый метод сканирования мозга, в ходе которого пациентам вводили радиоактивное вещество, используемое в качестве контраста. Оно связывалось со специфическим белком в синаптических пузырьках, что участвуют в передаче сигналов через синапс — контакт между двумя нейронами. В ходе позитронно-эмиссионной томографии контраст начинает испускать гамма-кванты, регистрируемые детекторами.
Оказалось, что у пациентов, страдающих от депрессии, плотность синапсов ниже, чем у людей того же возраста. При этом тяжесть симптомов, включая нарушение внимания и потери интереса к ранее приятным занятиям, прямо коррелировала с распределением контактов между нейронами.
Специалисты пришли к выводу, что депрессия может ускорить старение центральной нервной системы, однако для подтверждения этого требуются дальнейшие исследования.
Теги: Донбасс, причины, старение, медицина
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