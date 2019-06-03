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Супрун предупредила о вреде курения кальянов
Уляна Супрун предупредила об опасности привычки курить кальян
Уляна Супрун предупредила украинцев, которые увлекаются курением кальянов, считая, что они более безопасны, чем сигареты. Глава Минздрава на своей Facebook-странице объяснила, почему кальяны несут даже большую опасность, чем курение, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Среди украинцев достаточно распространенным является миф о том, что табачный дым, проходящий через воду, становится безопаснее. Однако Уляна Супрун уверяет, что это не так.
По словам Супрун, один час курения кальяна равен 100 выкуренным сигаретам, ведь во время курения одной сигареты человек вдыхает 0,6 л дыма, а курильщик кальяна за один сеанс вдыхает 74.1 л дыма.
И. о. министра здравоохранения назвала несколько причин, почему кальяны не стоит считать альтернативой сигаретам:
Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, содержащиеся в дыме сигарет. А в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода.
«Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксию», — предупреждает Супрун.
В дыме кальяна есть токсичные вещества, которые могут вызвать рак легких, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
Одна «сессия» кальяна меняет сердцебиение и кровяное давление.
Кальяны, как и сигареты, вызывают зависимость.
Курение кальяна во время беременности может негативно влиять на развитие малыша до и после рождения.
Даже безтабаковый кальян опасен, потому что содержит продукты горения.
«Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние доли легких», — утверждает Ульяна Супрун.
К тому же передавая кальян по кругу можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.
Кальяны вредят и пассивным курильщикам. И хотя с 2012 года в Украине запрещено курить кальяны в общественных местах, включая заведения общепита. Однако по статистике, утверждает чиновница, кальяны продолжают курить фактически в каждом пятом заведении.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, кальян
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