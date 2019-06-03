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Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление
Медики назвали летний доступный фрукт, который гарантированно снизит давление без лекарств.
Многие ошибочно относят этот фрукт к ягодам, на самом деле, это ботаники относят его к косточковым фруктам. А медики считают весьма эффективным в снижении повышенного артериального давления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Мягко снижать повышенное артериальное давление, благотворно влиять на работу сердечной мышцы, оказывать легкое мочегонное действие способна вишня. За счет всех этих свойств данный фрукт, который принято считать ягодой, незаменим для людей, страдающих гипертонией.
Недаром вишню принято называть «сердечной ягодой». В ней содержится кумарин и оксикумарин, которые нормализуют состав крови и её свертываемость. Кроме того, за счет большого содержания витамина С и дубильных веществ вишня укрепляет стенки капилляров, повышая их тонус.
Все это приводит к тому, что происходит естественное снижение повышенного артериального давления без приема лекарств.
Теги: Донбасс, лекарство, давление, фрукты
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