Все рубрики раздела
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Самые опасные виды кашля16:02
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
Врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Электронные сигареты различных типов используют 2,9 миллиона совершеннолетних британцев.
Споры о вреде и пользе электронных сигарет и возможности с помощью них бросить курить не стихают во всем мире уже несколько лет. Как к электронным сигаретам относятся британские медики и что они рекомендуют.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«Вы вдыхаете с помощью них (электронных сигарет) никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует данные устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью. Вы можете использовать электронные сигареты наравне с никотино-заместительной терапией, и NHS (национальная служба здравоохранения) этот метод признает», — сказал Сэм, врач общей практики одной из поликлиник на западе Лондона.
Действительно, официальная программа NHS по борьбе с курением Smokefree считает электронные сигареты первым шагом в борьбе с курением. В документах программы говорится, что при курении электронных сигарет человек не вдыхает самые опасные продукты горения: смолы и угарный газ. Считается, что главным образом эти соединения повышают вероятность заболевания раком.
«Электронные сигареты нельзя считать безопасными, однако они несут риск в меньшей степени. Жидкость для вейпов и капсулы для электронных сигарет могут содержать потенциально опасные химические соединения, однако в значительно меньших количествах, чем обычные сигареты», — говорится в материалах Smokefree.
Программа отмечает, что никотино-заместительная терапия широко используется в стране многие годы для того, чтобы стимулировать людей бросить курить, этот вид терапии, равно как использование электронных сигарет, может «безопасно применяться для лечения зависимости». В качестве окончательного решения вопроса с зависимостью от никотина NHS предлагает широкий набор мер: от занятий в группах поддержки, работы с психологом до гипнотерапии.
За последние четыре года британские ученые провели два больших исследования влияния электронных сигарет на легкие человека: первое было опубликовано в 2015 году, второе — подтвердившее результаты первого, — в 2018 году. Оба исследования проводились представителями нескольких университетов страны и Центра исследования онкологических заболеваний Великобритании под патронатом Управления здравоохранения Англии. Ученые подтвердили, что электронные сигареты на 95% менее опасны обычных.
Британские специалисты не согласны с заявлениями о том, что активное распространение и популяризация электронных сигарет могут привести к тому, что начнут курить многие молодые люди, не курившие ранее.
«Высказывалась обеспокоенность тем, что использование электронных сигарет приведет к популяризации курения среди молодежи. Но в Великобритании исследования четко показали, что регулярное использование электронных сигарет молодыми людьми, которые ранее никогда не курили, остается незначительным — их менее 1%. Процент курящей молодежи продолжает снижаться обнадеживающими темпами. Мы должны тщательно отслеживать эти тенденции, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что электронные сигареты не являются путем к популяризации традиционного курения среди молодежи», — рассказала профессор Университета Стирлинга (Шотландия) Линда Баулд.
В настоящее время, по данным NHS, электронные сигареты различных типов используют 2,9 миллиона совершеннолетних британцев, из них полностью отказались от курения обычных сигарет 1,5 миллиона. Наиболее частой причиной перехода на электронные сигареты британцы называют желание бросить курить, и такой способ является наиболее популярным. С 2007 по 2019 год количество курящих британцев снизилось с 24,2% до 15,0%. Каждый год в Англии от проблем, вызванных курением, умирают 79 тысяч человек.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, электронная сигарета
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- Зеленский таки может встретиться с Путиным: политолог озвучил дату14:40
- Зеленский нашел работу Леониду Кучме14:30
- Яценюк вместе с семьей покинул Украину14:20
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- «У Путина слева не открылся один нимб»: террористам «ЛНР» предложили молиться перед иконой главы РФ13:48
- От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-201913:30
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву13:14
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной12:30
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок