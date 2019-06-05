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Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа
Не представляете себе день без расслабляющего душа? Тогда проверьте, все ли вы делаете правильно, потому что зачастую некоторые наши привычки во время водных процедур приносят больше вреда, чем пользы.
Врачи-дерматологи советуют избавиться от этих привычек, чтобы сохранить здоровье кожи и волос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Вы недостаточно тщательно моете ноги
Чтобы избежать грибка и вредных бактерий, нужно не просто регулярно мыть ноги, но мыть их необходимо тщательно, уделяя особое внимание поверхности кожи между пальцами. Завершите процедуру, вытерев ноги полотенцем насухо.
Вы моете голову каждый день
Дерматологи советуют людям с мягкими волосами использовать шампунь не чаще двух раз в неделю, так как частое мытье нарушает естественный баланс кожи головы, что может привести к неприятным последствиям.
Вы оставляете мочалку в ванной
Повышенная влажность в ванной комнате может спровоцировать рост бактерий, так как омертвевшие клетки тела служат благотворной средой для распространения вредных бактерий. Советуем хорошенько промыть мочалку и повесить её сушиться в подходящем месте.
Вы наносите кондиционер на кожу головы
Такая привычка может вызвать образование лишнего жира на коже головы. Лучше уделите больше внимания кончикам и волосам по всей длине. А шампунь – наоборот, наносите только на кожу головы, не трогая концы, которые и без того зачастую пересушены.
Вы стоите под душем слишком долго
Многие любят подолгу стоять в душе или принимать ванну, однако это может навредить, так как такая частая процедура вымывает необходимую влагу из кожи. Врачи советуют не проводить под душем больше 10–15 минут.
Вы не обливаетесь прохладной водой в конце
Даже пара секунд прохладного душа после горячей воды принесет большую пользу для вашего организма — это тонизирует, укрепляет иммунитет, помогает избавиться от стресса и плохого настроения. Однако советуем это делать утром, а не перед сном.
Вы не всегда принимаете душ после тренировок
Душ после тренировки – это не просто гигиеническая процедура, это необходимость. Пота на коже может провоцировать рост количества вредных бактерий, что, в свою очередь, может привести к появлению прыщей и высыпаний.
Вы слишком жестко вытираетесь полотенцем
Когда вы слишком интенсивно вытираетесь после душа, это значительно повреждает размягченную кожу и может привести к раздражению. Мы советуем использовать мягкое полотенце, которым просто промокните кожу.
Вы заворачиваете длинные волосы в полотенце
Очень распространенная привычка, которая может повредить волосы, так как они особо уязвимы после мытья. Лучше просто промокните лишнюю влагу, без интенсивного вытирания и заворачивания в полотенце.
Вы не пользуетесь увлажняющими средствами после душа
Очень часто после душа не хочется ничего делать, однако советуем все-таки сделать над собой усилие и нанести увлажняющий крем, пока коже еще немного влажная. Ваше тело скажет вам спасибо.
Теги: Донбасс, здоровье, душ, медицина
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