Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

05.06.2019 17:01

Оказалось, что чистить зубы сразу после еды вредно и, соответственно, крайне нежелательно.

Парадокс, но сразу после еды чистить зубы нежелательно. Особенно если в вашем меню были кислые продукты или сок, — отметил автор, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Дело в том, что кислота вступает в реакцию с зубной пастой — и вместе они здорово разрушают эмаль. Поэтому с чисткой при помощи пасты и щетки лучше подождать час или даже два, но пользоваться зубной нитью не возбраняется.

Спе­ци­алис­ты ре­комен­ду­ют чис­тить зу­бы два ра­за в день, но мно­гие лю­ди из со­об­ра­жений ги­ги­ены чис­тят зу­бы пос­ле каж­до­го при­ема пи­щи, пе­реку­сов и слад­ких на­пит­ков.

Од­на­ко ис­сле­дова­ние по­каза­ло, что чис­тка зу­бов сра­зу пос­ле при­ема пи­щи или на­пит­ков, осо­бен­но кис­лых, мо­жет боль­ше нав­ре­дить, чем при­нес­ти поль­зу.

Пос­ле пот­ребле­ния га­зиро­ван­ных и кис­лых на­пит­ков, кис­ло­та воз­дей­ству­ет на эмаль зу­бов и на слой под эмалью, на­зыва­емый ден­ти­ном. Тре­ние зуб­ной щет­ки про­тал­ки­ва­ет кис­ло­ту еще глуб­же к эма­ли и ден­ти­ну.

Д-р Хо­вард Гэмбл, пре­зидент Ака­демии об­щей сто­мато­логии в США про­вел ис­сле­дова­ние, в хо­де ко­торо­го уче­ные прос­ле­дили за учас­тни­ками в те­чение трех не­дель, изу­чив воз­дей­ствие чис­тки зу­бов пос­ле то­го, как они вы­пива­ли ди­ети­чес­кую ко­лу.

Уче­ные об­на­ружи­ли, что чис­тка зу­бов че­рез 20 ми­нут пос­ле еды по­выша­ла уро­вень пов­режде­ний ден­ти­на. Урон был го­раз­до ни­же, ес­ли че­ловек чис­тил зу­бы че­рез пол­ча­са или час пос­ле еды.

Для за­щиты по­вер­хнос­ти ден­ти­на, сле­ду­ет по­дож­дать хо­тя бы пол­ча­са, пе­ред тем как чис­тить зу­бы.

Фрук­ты, осо­бен­но апель­си­новый и ли­мон­ный сок, ук­сус, слад­кие га­зиро­ван­ные на­пит­ки со­дер­жат вы­сокий уро­вень кис­ло­ты и раз­мягча­ют эмаль. Ес­ли вы выж­де­те хо­тя бы 30 ми­нут вы­делит­ся дос­та­точ­ное ко­личес­тво слю­ны что­бы ней­тра­лизо­вать кис­лотность.