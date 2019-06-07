Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска

07.06.2019 15:40

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации гражданам, которые собираются в отпуск. Как сообщает replyua.net, на сайте Минздрава появилась медицинская памятка для всех украинцев, которые собираются в ближайшее время отдохнуть.



В частности, Минздрав настоятельно рекомендует всем украинцам узнавать о возможных инфекционных рисках в тех регионах, куда они собираются отправиться. «Перед отпуском ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД. Уточните у своего врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации», - рассказали в Минздраве.



Кроме того, специалисты подчеркнули, что аптечка в отпуске должна состоять из тех медикаментов, от которых зависит не только состояние конкретного человека, но и от условий региона, где он будет находиться. Обязательно нужно брать обезболивающие препараты, жаропонижающие препараты, солнцезащитную косметику и антисептики. Также в Минздраве предупредили о том, что даже в самых цивилизованных странах необходимо пить воду в бутылках. Большую опасность представляет вода в бассейне, различные насекомые, а также местный климат.