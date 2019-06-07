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Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска
Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации гражданам, которые собираются в отпуск. Как сообщает replyua.net, на сайте Минздрава появилась медицинская памятка для всех украинцев, которые собираются в ближайшее время отдохнуть.
В частности, Минздрав настоятельно рекомендует всем украинцам узнавать о возможных инфекционных рисках в тех регионах, куда они собираются отправиться. «Перед отпуском ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД. Уточните у своего врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации», - рассказали в Минздраве.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что аптечка в отпуске должна состоять из тех медикаментов, от которых зависит не только состояние конкретного человека, но и от условий региона, где он будет находиться. Обязательно нужно брать обезболивающие препараты, жаропонижающие препараты, солнцезащитную косметику и антисептики. Также в Минздраве предупредили о том, что даже в самых цивилизованных странах необходимо пить воду в бутылках. Большую опасность представляет вода в бассейне, различные насекомые, а также местный климат.
Теги: Донбасс, министерство, отдых, регионы
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