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Эти продукты вредно есть на пустой желудок
Составлен список пищи, которую нежелательно употреблять натощак.
Эксперты рассказали, какие продукты категорически не стоит есть на пустой желудок — они явно не подходят для завтрака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
В первую очередь называется апельсиновый сок. Дело в том, что он содержит очень много кислот. При регулярном употреблении это чревато аллергией, гастритом и проблемами с желудком.
Не следует натощак есть и сладости. Завтрак не стоит начинать с шоколадных, слоеных или кремовых десертов, потому что излишек сахара приведет к сбою кислотно-щелочного баланса. Еще одно табу для пустого желудка — это кофе. Поскольку утренняя чашка бодрящего напитка натощак перегружает печень и раздражает слизистую желудка.
Не обрадуется пустой желудок и бананам — их лучше есть после обеда, примерно через час. Эти фрукты очень долго перевариваются, а их употребление натощак может аукнуться вздутием и иными не самыми приятными ощущениями.
Не стоит оставлять на завтрак овощи зеленого цвета. В них много мощных кислот, а утром наш организм еще не выработал достаточно желудочного сока для их переваривания. В результате можно обзавестись изжогой и раздражением слизистой желудка.
Теги: Донбасс, желудок, продукты, эксперт
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