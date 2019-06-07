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Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть

07.06.2019 10:02
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Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть

Каковы его симптомы.

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме обнаружили, что появление диабета в среднем возрасте увеличивает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

 

Такие выводы ученых из Швеции сделали на основе медицинских записей 33 тысяч близнецов, которые родились в 1960-е годы.

Выяснилось, что если диабет второго типа обнаружили в возрасте от 40 до 59 лет, у таких людей вероятность инсульта до 60 лет вырастала на 30%. Эти данные сравнивали с состоянием здоровья людей, которым не ставили диагноз диабет.

Диабет – симптомы:
Постоянное чувство голода.
Хроническая усталость.
Сухость кожи.
Постоянная жажда.
Замедленное заживление ран.

Возможно, это связано с тем, что диабет запускает процессы накопления сахара и жирных частиц в кровеносных сосудах, из-за чего сужаются артерии, которые поставляют кровь к мозгу.

Люди без диабета также вдвое меньше имели патологический процесс сужения артерий в мозге, который является основной причиной инсульта.



Теги: Донбасс, инсульт, риск, заболевания
 
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