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Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам
Почти каждый украинец при частой смене погоды испытывает сонливость.
Часто опаздываете или не слышите будильник, а потом ведь день идет насмарку? Как же научиться просыпаться без страданий?
Психотерапевт Алексей Шевцов советует всегда ложиться спать вовремя. Специалист уверен: чтобы проснуться в бодром настроении, вам нужно запрограммировать себя на это, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
«Когда ложитесь спать, сконцентрируйтесь на дыхании и представляйте как просыпаетесь в шесть часов утра. Вы себя программируете, представляя как вы просыпаетесь в шесть утра в бодром настроении. С такой установкой в голове вы засыпаете», – говорит психотерапевт-гипнотерапевт Алексей Шевцов.
Проверьте на себе. Но есть обязательные условия – лечь в постель до 11 вечера и без пижамы. Ученые доказали, что если завести будильник на 1:36 до восхода солнца, то весь день будете чувствовать себя бодро. Но чтобы так рано просыпаться, надо рано ложиться. А если график работы или образ жизни не позволяют ложиться в 11 вечера, есть другой секрет.
«Нужно ложиться в одно и то же время, и максимум через 2-3 недели выработается привычка», – говорит психотерапевт.
Если вы крутиться и не можете заснуть, по совету бабушки считаете овечек и загибает пальцы, но не помогает? У психотерапевтов есть методика сильнее снотворного.
«Она называется 5-4-7. Вы 5 секунд вдыхаете, медленно через нос. На 4 секунды вы задерживаете дыхание. Но 7 секунд медленно выдыхаете через рот. И так вы делаете пока не заснете», – говорит психотерапевт.
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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