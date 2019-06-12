Как правильно хранить клубнику

12.06.2019 09:00

Все о полезных свойствах ягоды.

Диетолог Светлана Фус поделилась важной информацией о самой популярной сезонной ягоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

По ее словам, клубника является источником многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов. По концентрации витамина С клубника уступает только некоторым фруктам, в восьми средних ягодах больше витамина С, чем в апельсине.

Ароматная ягода — мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний.

Учитывая низкую калорийность — всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники, Светлана Фус призывает использовать ягоды как в горячих блюдах, так и в выпечке.

«Вариантов сочетания огромное количество, поэтому экспериментируйте», — пишет диетолог.

Для сохранения максимума витаминов в клубнике и для зимнего периода, Светлана Фус рекомендует её заморозить, а не готовить варенье.