Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Как правильно хранить клубнику

12.06.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как правильно хранить клубнику

Все о полезных свойствах ягоды.

Диетолог Светлана Фус поделилась важной информацией о самой популярной сезонной ягоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

По ее словам, клубника является источником многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов. По концентрации витамина С клубника уступает только некоторым фруктам, в восьми средних ягодах больше витамина С, чем в апельсине.

Ароматная ягода — мощное природное средство для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и кишечных заболеваний.

Учитывая низкую калорийность — всего 36-40 ккал в 100 г свежей клубники, Светлана Фус призывает использовать ягоды как в горячих блюдах, так и в выпечке.

«Вариантов сочетания огромное количество, поэтому экспериментируйте», — пишет диетолог.

Для сохранения максимума витаминов в клубнике и для зимнего периода, Светлана Фус рекомендует её заморозить, а не готовить варенье.



Теги: Донбасс, здоровье, клубника, ягода
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх