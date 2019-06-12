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Квадрокоптеры будут спасать сердечников
12.06.2019 11:30
Сердечно-сосудистые заболевания – одна из актуальных проблем современности. Случается, что скорая не успевает вовремя добраться до пациента, что приводит к трагическим последствиям.
Чтобы избежать подобного, был предложен ( и уже запатентован) интересный способ. Людям, с повышенном риском сердечных осложнений, необходимо будет использовать датчик. Он может быть отдельным, а может, встроенным в смарт-часы.
Его цель – считывать сердечные ритмы. При фиксации нарушения в сердечных ритмах, датчик отправляет сигнал скорой, откуда отправят беспилотный аппарат с необходимым оборудованием.
Беспилотный аппарат быстро доставит оборудование, так как не зависит от пробок. Эти минуты могут стать решающими.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, сердце, спасение, квадрокоптеры
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