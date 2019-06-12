Медики объяснили, как включенный свет во время сна влияет на вес

12.06.2019 07:10

Специалисты нашли связь между снов с включенной лампой или телевизором и набором массы тела.

Ученые Национального института экологических наук в Северной Каролине узнали, что сон при включенном свете влияет на вес, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Специалист провели исследование и узнали, что сон при включенном источнике света способствует набору женщинами лишнего веса.

Ученые использовали данные масштабного опроса женщин по всей территории США. Он был проведен в 2003-2009 годах, в нем приняли участие 44 тысячи женщин в возрасте 35-74 лет. Респондентки рассказали о своих привычках.

В опросе также был пункт выключают ли дамы на ночь свет. Оказалось, что 17% опрошенных женщин, оставлявших включенными свет или телевизор, поправлялись в среднем на пять килограмм в год.

Ученые отмечают, что сон при источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22% и ожирения — на 33%. При этом специалисты подчеркивают, что для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительные исследования.