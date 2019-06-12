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Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники
Пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники.
Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять, пишет Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Эксперт отметила, что клубника является одним из лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов.
Плюсов у клубники много:
Является природным антиоксидантом;
Способствует нормализации уровня сахара в крови, улучшает обмен веществ;
Содержит огромное количество Калия и много других витаминов и микроэлементов;
Обладает мега низкой калорийностью для ягод;
На 100 г клубники приходится около 30 калорий, бжу 0,6/0,3/7.
У клубники низкий Гликемический индекс, а значит она не вызывает резкого повышения сахара в крови. И ее даже рекомендуют людям с диабетом.
Но есть и минусы:
Клубника сильный аллерген и людям с склонностью к аллергии лучше быть аккуратнее.
Клубнику не рекомендуют людям с проблемами желудка.
А теперь важный вопрос: сколько можно и когда?
⠀⠀⠀
Если вы худеете, то я советую клубнику, как и любые другие фрукты/ягоды есть или с завтраком или на перекус. Какой бы не была клубника прекрасной, а перебарщивать не стоит. 300-350 г прекрасно подойдет.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, клубника
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