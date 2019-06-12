Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время

12.06.2019 22:49

Хаотичный сон вреден для здоровья.

Сон в разное время суток на 27% увеличивает вероятность появления лишнего веса и повышенного давления. К такому выводу пришли американские ученые из Brigham and Women’s General Hospital, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Нарушение регулярности сна может существенно повысить риск развития метаболических расстройств вроде высокого уровня сахара в крови, ожирения, гипертонии и диабета. Человечество до сих пор точно не знает, зачем ему нужен сон. Ученые все еще пытаются ответить на этот вопрос, а пока многочисленные исследования показывают, что внутреннее циркадные ритмы тела регулируют не только циклы сна и пробуждения, но и метаболизм. Новое исследование показало, что важно не просто получать 7-8 часов сна ежедневно, но и спать в одно и тоже время.

Нарушение регулярности сна оказывает такое же негативное воздействие на наш организм, как и его нехватка. Регулярный сон в одно и то же время предотвращает не только метаболические проблемы, он обеспечивает дополнительную защиту от депрессии и укрепляет здоровье сердца, как полагают авторы исследования. Циркадные ритмы при нормальном их функционировании позволяют нам просыпаться и погружаться в сон с помощью изменений гормонального уровня.

Известно, что бессонница увеличивает риск диабета во многом потому, что она воздействует на выработку инсулина в организме. Этот гормон помогает иммунной системе нормально функционировать и расщеплять глюкозу, что превращается в энергию. Однако нарушения регулярности сна приводят к меньшей выработке инсулина и скоплению сахара в кровотоке.

Наблюдения с участием 2 000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет показали, что даже получающие по 8 часов сна в день люди, которые не соблюдают нормального графика отдыха, сталкиваются с увеличением риска гипертонии и ожирения.