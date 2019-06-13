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Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин
Что поднимает либидо.
С возрастом в организме мужчины происходят необратимые изменения, в том числе и ухудшение потенции. Однако этот процесс можно если не остановить, то значительно замедлить с помощью ряда продуктов-афродизиаков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Это, в первую очередь, рыба. Жирные сорта, например, тунец, богаты незаменимыми аминокислотами и витамином Д. Положительное влияние сказывается и на генетической составляющей, что крайне важно в процессе зачатия. Еще один полезный продукт — авокадо.
Растительные жиры, содержащиеся в авокадо, обеспечивают организм необходимыми витаминами, укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют выведению токсинов, вредных для проходимости сосудов. Виноград красных сортов содержит расвератрол -это вещество улучшает качество семенной жидкости.
Специалисты утверждают, что наличие этих трех продуктов при регулярном употреблении укрепляет мужское здоровье и составляют идеальное сочетание для потенции. Еще одна важная рекомендация — потребление достаточного количества жидкости в организме, а именно чистой воды, которую нельзя заменять чаем или кофе, а вредных привычек, таких как алкоголь и курение, стоит избегать.
Теги: Донбасс, мужчина, афродизиак
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