Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров

Лето — это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров.

Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Когда идете на природу обязательно берите одежду с рукавами и из плотной ткани. Комары не любят светлый цвет.

Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны. Если у вас аллергия на средства проконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте правила, написанные на упаковке.

Нельзя расчесывать рану. Если она появилась — продезенфицируйте.

Отпугивают комаров антикомариные браслеты. Браслет может работать до ста сорока часов. Чтобы продлить его действие, антикомарний браслет надевают при выходе на улицу, а дома пытаются держать его в герметичном контейнере.