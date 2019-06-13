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Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару

13.06.2019 22:48
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Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару

В жаркую погоду под поврежденной кожурой плодов быстро размножаются бактерии, которые могут стать причиной серьезнейших отравлений.

В жаркую погоду даже самые безобидные продукты могут быть очень опасными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

«В жару сырые томаты нельзя долго хранить без холодильника. Это связано с самой текстурой овоща и с тем, что бактерии в эти плоды очень легко проникают через поврежденную кожицу, а это в том числе сальмонеллы и норовирусы, которые могут стать причиной серьезных летних отравлений.

Потому крайне важно, покупая помидоры, выбирать плоды с неповрежденной кожурой, а если они переспели и треснули – томаты обязательно нужно употреблять исключительно в составе готовых (вареных, тушеных или жаренных) блюд», — посоветовал эксперт.

Медик говорит, что в последние годы осведомленность населения об опасности тех или иных продуктов сильно возросла, однако люди опасаются отравлений, в основном, от мяса и рыбы, забывая о том, что овощи и фрукты в жару также могут спровоцировать отравление. К примеру, черешня всего через 3-4 часа может покрыться грибковым налетом, а слива, если была хоть немного сдавлена – будет содержать в себе опасные бактерии.



Теги: Донбасс, врачи, помидор, жара
 
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