Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники

17.06.2019 16:32

Сезон клубники сейчас в самом разгаре и желающих полакомиться этой вкуснейшей ягодой очень много.

Однако врачи призывают не злоупотреблять свежей клубникой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

О том, сколько клубники можно съедать ежедневно без вреда для здоровья, рассказала главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По мнению специалиста, в случае отсутствия противопоказаний и иных индивидуальных рекомендаций допустимо съедать в день не более 250-300 граммов клубники.

Стародубова отмечает, что клубника способна действовать на организм человека как аллерген. А посему людям, страдающим аллергией любого рода, желательно отказаться от этой ягоды вообще. Особенно запрещено употреблять клубнику в период обострения аллергических симптомов.

При этом специалисты не отрицают, что клубника является не только вкусной ягодой, но прекрасным средством профилактики опасных заболеваний.