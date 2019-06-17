Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека

17.06.2019 10:15

Сколько спать, чтобы выглядеть хорошо.

Ученые в Британии определили, сколько нужно спать, чтобы хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Ученые отметили, что неправильный режим сна может вызывать плохое настроение, депрессию и раздражительность.

Оказалось, что, чтобы после пробуждения и в течение дня выглядеть хорошо, нужно спать ночью примерно 9 часов и 10 минут. Кроме того, такое количество сна способствует улучшению настроения. Ученые также назвали рекомендуемое время отхода ко сну и пробуждения. Это 21.45 и 0. соответственно.

Во время своего исследования специалисты оценивали цвет и чистоту кожи добровольцев по утрам. Также участники эксперимента отметили, что при достаточном сне по утрам у них ушло плохое настроение.