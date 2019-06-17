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Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару
Летом важно пить много воды.
Во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей, сообщил на своей странице в Facebook доктор Эдуард Драч.
«Но самое главное – водный режим. Полтора литра – это минимум, который не удовлетворит нужды, особенно в такую жару», – уточнил он.
В день нужно потреблять количество воды, равное 30 мл на каждый килограм веса. То есть это 1,5 литра на 50 килограм, 2,1 на 70 кг, и дальше в соответствии с этой формулой.
При этом выпить всю эту воду нужно до 16:00. Для гипертоников правила еще строже, им нужно пить до 2,5 в день до 14:00.
«Ограничения во времени связаны с возможностью отеков из-за биоритмов почек», – уточнил врач.
Теги: Донбасс, врачи, вода, жара
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