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Первая помощь при тепловом ударе
В жару головной убор и постоянное питье обязательны, в ином случае возрастает риск получения теплового удара.
Важно знать, как своевременно оказать первую помощь пострадавшему и не допустить ухудшения его состояния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Длительное пребывание под палящим солнцем, особенно с непокрытой головой, опасно для всех, но особенно подвержены риску маленькие дети и люди, страдающие хроническими недугами, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. Первыми симптомами перегрева или теплового удара являются тошнота, головокружение, потемнение в глазах, слабость и чувство жара.
«При возникновении тревожных признаков, нужно срочно переместить пострадавшего в тень, еще лучше – в прохладное помещение. Важно действовать быстро — если не оказать помощь быстро, плохое самочувствие будет усугубляться и, к уже имеющимся проблемам могут добавиться одышка, судороги, потеря сознания.
Предложите пострадавшему прилечь, только при этом обязательно нужно повыше поднять голову, а ноги опустить на пол. Если на одежде есть ремни, верхние под воротник пуговицы, пояса и прочее, расслабьте их или вовсе снимите, чтобы они не пережимали сосуды и не мешали циркулировать крови», — посоветовала эксперт.
Желательно как можно скорее сделать холодный компресс или найти пакет с кубиками льда, подойдет упаковка замороженных овощей. Положите это на лоб и затылок пострадавшего, смочите или протрите холодной водой локтевые сгибы, колени.
Как только первые симптомы пройдут, помогите пострадавшему принять душ, только обязательно держите его за руку, так как после теплового удара возможны головокружения. Если это невозможно, постоянно брызгайте его прохладной водой, можно смочить одежду.
Теги: Донбасс, здоровье, первая помощь, жара, тепловой удар
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