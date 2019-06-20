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Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов

20.06.2019 22:48
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Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов

Об этом известный доктор-педиатр рассказал в рамках «Школы доктора Комаровского».

Так, на вопрос о том, вредно ли есть немытые ягоды прямиком с дерева, Евгений Комаровский дал весьма четкий ответ:

«Я от тотального мытья вижу намного больше проблем, чем от тотального не мытья. В немытой черешне меня волнует исключительно, где она растет и обработана она или нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве, а так бывает сплошь и рядом, то я хочу, чтобы вы это помыли.

Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я конечно, категорически за то, чтобы это мылось. Но если это растущее вдали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного в конце концов не будет». — заключил известный педиатр.

Источник: https://hronika.info 



Теги: Донбасс, фрукты, мытье, Евгений Комаровский
 
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