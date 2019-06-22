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Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела
Важно контролировать свой рацион, тщательно выбирать средства гигиены и обратить внимание на свой гормональный фон.
Глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что ряд факторов влияет на запах тела. Данный пост она разместила на своей странице в Facebook.
“Это не только высокая температура воздуха, а целый ряд факторов - наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся”, - отметила и.о. минитсра здравоохранения.
Она также добавила, что на нашей коже есть потовые экриновые, потовые апокриновые и сальные железы. Они активно работают во время физических нагрузок, и когда нам жарко. Этих желез больше, и они открываются непосредственно на поверхность кожи. Проливы апокриновых желез открываются в волосяной фолликул. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания.
Расположены они довольно локально - в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. Они активируются, когда мы переживаем стресс, тем самым вызывают так называемый "эмоциональный пот".
Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия. Во время контакта с потом они буквально залепляют потовые железы, в результате чего пота становится меньше.
При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, запахи, тело, Ульяна Супрун
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