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Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах
Не лучший выбор для похудения.
Вера худеющей армии в силу фруктовой диеты безгранична. Они глубоко убеждены: стоит только посидеть на полезных лакомствах пару-тройку дней и несколько лишних килограммов тут же слетят. В реальности все происходит с точностью наоборот: таким образом, многие не только не худеют, но еще и поправляются, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Фрукты — хранилище углеводов
Ничего удивительного в этом нет, считает автор системы «Минус 60» Екатерина Мириманова: «Не беспокоясь о своей фигуре, до 12 ч можно есть бананы, цукаты, сухофрукты (кроме чернослива), дыни, орехи и семечки. А вот после 12 ч — только яблоки, цитрусовые, сливы, киви, арбуз, чернослив и ананас».
Объяснить такой механизм довольно-таки просто, если вспомнить, что фрукты не только источник витаминов и элементов, но и хранилище углеводов: крахмалов и сахаров.
Именно они способны затормозить коррекцию веса и даже подкинуть пару-тройку лишних килограммов. В первую очередь это касается бананов, винограда, фиников и доброй половины сухофруктов.
Фрукты — только на десерт
Не менее важно умение лакомиться фруктами. В сознании большинства их следует подавать на десерт. И, действительно, такая последовательность позволяет избежать раздражающего действия фруктовых кислот на стенки желудка, а также прилипания к слизистой съедобной кожуры. К тому же фрукты, съеденные перед трапезой или вместе с ней, вызывают брожение. А тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка, и вовсе перед этим нужно съесть пару ложек обволакивающего слизистого продукта, например, йогурта.
Лучше есть фрукты не в качестве десерта, а составлять из них отдельную трапезу, комбинируя не более трех разных — так они лучше усвоятся.
Питание только фруктами не дает организму всех необходимых веществ. Жесткий рацион на фруктах применим только в качестве одного разгрузочного дня в неделю.
Фрукты как причина интоксикации
Есть еще один нюанс, о котором следует помнить. Содержащийся в фруктах основной вид углеводов — фруктоза — не вызывает насыщения. Именно это становится причиной «срывов». К первому дню такой диеты люди, не привыкшие к вегетарианскому питанию, начинают испытывать симптомы настоящего отравления. Оно происходит на фоне тех очистительных процессов, которые инициирует такая пища, только в порядке, обратном первичной интоксикации. Законсервированные некогда токсины прорываются в кровоток и межклеточное пространство, вызывая у человека негативную реакцию.
Если к тому же на фоне такой диеты не поддерживать водный баланс организма, выпивая положенные 2 л воды, о здоровье и вовсе можно забыть. Лимфа не сможет на должном уровне обслуживать инициированный диетой детоксикационный процесс.
Неужели от фруктовой диеты следует отказаться? Нет, конечно. Но для этого вегетарианство не должно быть нормой питания, фрукты удачно подобраны, а режим питья правильно организован. Тогда за неделю удастся скинуть от двух до пяти килограммов.
Учтите, что вкушать вам придется только те плоды, которые произрастают в родном климате. Наша ферментная система адаптирована только под них. Экзотические диковинки могут просто не перевариться и пройти транзитом по желудочно-кишечному тракту. В лучшем случае. А в худшем — могут спровоцировать расстройство пищеварения.
Теги: Донбасс, диетолог, фрукты, диета
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