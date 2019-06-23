Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
Этот продукт улучшает зрение лучше моркови
23.06.2019 07:45
Есть его нужно дважды в неделю.
Яйца оказывают позитивное влияние на зрение, если есть их не реже 2 раз в неделю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Постоянное употребление яиц — 2-4 раза в неделю позволит снизить риск развития возрастной макулодистрофии на 50%. От этой болезни страдают люди старше 50 лет.
Яйца — очень полезный продукт. В них содержится множество витаминов, аминокислоты, лютеин, цинк, каротиноиды и зеаксантин. Эти вещества незаменимы для профилактики и лечения заболеваний глаз.
Яйца защищают сетчатку от разрушения и предотвращают появление катаракты.
Миндаль, зелень, капуста, шпинат, листья салата, орехи, рыба и ягоды черники также оказывают позитивное влияние на зрение.
Теги: Донбасс, зрение, морковь, продукты
Читайте также:
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Януковича срочно вызвали в суд Киева, ему не отвертеться: «Приговорили к…»08:24
- "Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам 08:06
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- В Кривом Роге на остановке взорвалась граната07:28
- Гороскоп на сегодня: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами07:00
- Протесты в Грузии: эксперт рассказал об истинном мотиве22:21
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал 22:07
- Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон21:44
- Экологическое бедствие в Крыму, люди подняли тревогу: «опасные вещества уже в воздухе»21:20
- Юмористы Сивохо и Грищук заявили, что идут в нардепы от "Слуги народа" 21:06
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце