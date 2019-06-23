Этот продукт улучшает зрение лучше моркови

23.06.2019 07:45

Есть его нужно дважды в неделю.

Яйца оказывают позитивное влияние на зрение, если есть их не реже 2 раз в неделю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Постоянное употребление яиц — 2-4 раза в неделю позволит снизить риск развития возрастной макулодистрофии на 50%. От этой болезни страдают люди старше 50 лет.

Яйца — очень полезный продукт. В них содержится множество витаминов, аминокислоты, лютеин, цинк, каротиноиды и зеаксантин. Эти вещества незаменимы для профилактики и лечения заболеваний глаз.

Яйца защищают сетчатку от разрушения и предотвращают появление катаракты.

Миндаль, зелень, капуста, шпинат, листья салата, орехи, рыба и ягоды черники также оказывают позитивное влияние на зрение.