Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления

23.06.2019 09:02

Ориентироваться нужно на ноги.

Медики из Великобритании предупреждают, что отечность в области лодыжек может сигнализировать о высоком кровяном давлении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Повышенное кровяное давление увеличивает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, заставляя их работать менее эффективно. Со временем это может привести к повреждениям тканей внутри артерий, что чревато потенциально опасным для жизни сбоем работы жизненно важных органов. В то время как не исключены внутренние разрывы, внешне человек зачастую не замечают изменений. Именно поэтому состояние именуется «тихим убийцей». Медики предупреждают, что отечность в области лодыжек сигнализирует об опасности.

«Если в течение многих лет человек не пытается привести в норму кровяное давление, то сердечная мышца становится толще и менее эффективнее в подталкивании крови. Это позволяет жидкости накапливаться в лодыжках, что приводит к их отечности. Это чревато инфицированием кожи, абсцессами, если не лечить, варикозным расширением вен, появлением язв на наружных слоях кожи. В некоторых случаях имеет место связь с нарушением работы жизненно важных органов (сердце, почки, печень)», — отмечают врачи.

Указанный признак также связан и с побочным эффектом приема лекарств. Рекомендуется максимально ограничить потребление соли. По данным Клиники Майо, следует обязательно обратиться к врачу, если отечность сохраняется длительное время, кожа становится растянутой или блестящей, сохраняющей ямочку после нажатия. К другим симптомам высокого АД относятся: головная боль, одышка, головокружение, дискомфорт в груди, учащенное сердцебиение, кровотечение из носа, затуманенное зрение.