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У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза
Участники проходили медосмотр, а также спали под наблюдением исследователей в лабораторных условиях.
Исследование показало, что сон продолжительностью менее шести часов угрожает мужским жизням. Недосып у сильного пола серьезно повышает риск преждевременной смерти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Согласно данным, полученным учеными из Университета Пенсильвании, бессонница или серьезный недостаток сна ассоциируются со слабым здоровьем у мужчин. Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.
Исследование американских ученых длилось почти 14 лет, в ходе проекта были обследованы 50 тысяч мужчин.
В итоге научные специалисты установили, что мужчины, которые не страдали от хронической бессонницы, продемонстрировали за годы исследования показатели смертности 9,1%. Среди мужчин, страдавших бессонницей и спавших меньше шести часов, смертность составила 51,1%.
При этом авторы проекты отмечают, что даже шесть часов – это в общем-то недосып, поскольку для нормального ночного отдыха большинству взрослых людей необходимы не менее 7-8 часов хорошего, крепкого сна.
Теги: Донбасс, мужчина, смерть, риск, недосыпание
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