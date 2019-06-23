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Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров
Пережить летний зной, который обрушился на нас уже в июне (с рекордными температурами, более привычными для июля-августа), помогают кондиционеры. При этом их счастливые обладатели могли бы значительно уменьшить потребление электроэнергии кондиционерами в жаркую погоду, сохранив деньги и не потеряв в комфорте.
10 энергоэффективных советов, связанных с кондиционерами, приводит пресс-служба «Донецких энергетических услуг»:
1) Пользуйтесь кондиционерами с классом энергоэффективности не ниже А или А.
2) Охлаждайте только необходимые помещения, где находитесь большую часть суток.
3) Во время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы не терять холод.
4) Защитите дом и комнаты от лишнего нагрева, чтобы уменьшить потребность в использовании кондиционера:
- опускайте жалюзи или шторы, а лучше – используйте внешние роллеты;
- навес над окном сохранит несколько градусов в самое жаркое время – в полдень;
- хорошо утепленный дом летом меньше нагревается;
- от солнца защитит тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением;
- вместо ламп накаливания установите LED-лампы, которые почти не нагреваются.
5) Не переохлаждайте помещение – комфортная температура для человека летом 23-24 градуса, а перепад между жарой и прохладой должен быть не более 12 градусов.
6) Утром, пока не слишком жарко, достаточно открыть окна и проветрить квартиру.
7) Ежегодно делайте профилактику кондиционера – проверку, зарядку охлаждающей жидкостью, фильтры от пыли очищайте регулярно – и прибор будет работать эффективнее.
8) Не заграждайте кондиционер шторами, обеспечивайте свободный оборот воздуха.
9) Не стоит держать кондиционер постоянно включенным – лучше настроить периодическое включение прибора с помощью встроенного таймера или через «умную» розетку.
10) Используя кондиционеры ночью, применяйте экономный режим «sleep», двухзонный счетчик электроэнергии поможет платить в два раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 7:00.
Теги: Донбасс, температура, кондиционер, комфорт, эффективность
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